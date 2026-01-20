La dieta mediterranea diventa skincare | dalla cultura olearia alla cura quotidiana della pelle con Olivella

La dieta mediterranea, nota per i suoi benefici sulla salute e il rispetto delle tradizioni, si trasforma ora in un approccio anche alla cura della pelle. Olivella trae ispirazione dalla cultura olearia, offrendo prodotti quotidiani che valorizzano la qualità degli ingredienti e il rispetto per il benessere. Un modo semplice e naturale per prendersi cura della pelle, mantenendo l’essenza di un modello di vita equilibrato e sostenibile.

La dieta mediterranea è considerata da decenni uno dei modelli più efficaci e sostenibili legati al benessere: non una formula rigida, ma un insieme di abitudini basate su qualità delle materie prime, equilibrio e continuità nel tempo. È proprio da questa filosofia che nasce l’idea di “dieta mediterranea per la pelle” firmata Olivella: un modo di intendere la skincare come nutrimento quotidiano, fatto di gesti semplici e costanti, con ingredienti affini alla fisiologia cutanea. Olivella affonda le proprie radici in Umbria, nel cuore verde d’Italia, e in una realtà aziendale che da oltre 70 anni sviluppa competenze nella coltivazione dell’olivo e nella trasformazione dell’olio d’oliva. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

