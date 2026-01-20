La dieta mediterranea diventa skincare | dalla cultura olearia alla cura quotidiana della pelle con Olivella

La dieta mediterranea, nota per i suoi benefici sulla salute e il rispetto delle tradizioni, si trasforma ora in un approccio anche alla cura della pelle. Olivella trae ispirazione dalla cultura olearia, offrendo prodotti quotidiani che valorizzano la qualità degli ingredienti e il rispetto per il benessere. Un modo semplice e naturale per prendersi cura della pelle, mantenendo l’essenza di un modello di vita equilibrato e sostenibile.

La dieta mediterranea è considerata da decenni uno dei modelli più efficaci e sostenibili legati al benessere: non una formula rigida, ma un insieme di abitudini basate su qualità delle materie prime, equilibrio e continuità nel tempo. È proprio da questa filosofia che nasce l’idea di “dieta mediterranea per la pelle” firmata Olivella: un modo di intendere la skincare come nutrimento quotidiano, fatto di gesti semplici e costanti, con ingredienti affini alla fisiologia cutanea. Olivella affonda le proprie radici in Umbria, nel cuore verde d’Italia, e in una realtà aziendale che da oltre 70 anni sviluppa competenze nella coltivazione dell’olivo e nella trasformazione dell’olio d’oliva. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - La dieta mediterranea diventa skincare: dalla cultura olearia alla cura quotidiana della pelle con Olivella Leggi anche: L’importanza della pelle nella tua routine di cura quotidiana Leggi anche: Skincare vegan per uomo: top brand e prodotti per prendersi cura della pelle in modo etico e sostenibile. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Dieta Mediterranea: Migliora la Salute e la Produttività sul Luogo di Lavoro - Esplora come la dieta mediterranea possa ottimizzare la tua salute e potenziare le tue performance lavorative. tuobenessere.it

Human&Green Retail Forum 2025, la Dieta Mediterranea diventa algoritmo - Un nuovo strumento che trasforma il patrimonio Unesco della Dieta Mediterranea in intelligenza operativa per il retail italiano. iltempo.it

LA DIETA MEDITERRANEA PRENDE FORMA IN CUCINA Lo show cooking del Premio Elaioteca Dieta Mediterranea è un’occasione riservata ai professionisti della ristorazione che desiderano esprimere la propria visione culinaria attraverso l’uso dell’olio E - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.