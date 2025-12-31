Corriere dello Sport – Hojlund e il valore di mercato alle stelle ecco quanto è cresciuta la valutazione del bomber del Napoli

Il valore di mercato di Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è in rapido aumento. Dopo recenti valutazioni, si stima che la sua quotazione abbia superato i 50 milioni di euro, rendendo il possibile riscatto dal Manchester United un investimento conveniente. Con la clausola rescissoria di 85 milioni in vigore dal 2027, il suo valore sembra destinato a crescere ulteriormente, riflettendo le sue prestazioni e il potenziale futuro nel calcio internazionale.

2025-12-30 08:45:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Di questo passo, nel giro di qualche mese i 50 milioni di euro che il Napoli si prepara a versare allo United per il riscatto di Hojlund, obbligatorio con la qualificazione in Champions, sembreranno un vero affare e gli 85 milioni della clausola rescissoria valida dal 2027 magari anche pochi: il suo valore è già cresciuto ed è destinato a crescere. Ventidue anni – 23 da compiere il 4 febbraio -, 9 gol tra campionato e coppe, 2 assist e soprattutto un’ascesa costante che da Riyadh a Cremona è parsa addirittura impressionante: fondamentale per la vittoria della Supercoppa, decisivo a Cremona. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

