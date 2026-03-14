Il Napoli ha inserito il nome di Exequiel Zeballos tra i possibili obiettivi di mercato. La società azzurra sta seguendo attentamente la situazione del giocatore, che attualmente gioca in Sud America. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali o accordi formali. La società sta valutando le prossime mosse per eventuali sviluppi.

Il nome di Exequiel Zeballos è finito concretamente nel mirino del Napoli. Come riporta il portale argentino La Nacion, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna avrebbe già inserito il fantasista del Boca Juniors nella lista degli obiettivi di mercato per la prossima stagione, con l’intenzione di acquistarlo a una cifra inferiore ai 20 milioni di euro fissati dalla clausola rescissoria. Il Boca non molla: rinnovo in corso e clausola confermata.. Quello che però non torna è che il Boca Juniors non ha intenzione di cedere facilmente il suo gioiello. Il contratto di Zeballos è in scadenza e, dal 30 giugno, il giocatore sarebbe libero di trattare con altri club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Nacion spiega la strategia del Napoli per arrivare a Exequiel Zeballos

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