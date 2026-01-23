Timothée Chalamet record agli Oscar | tre nomination entro i 30 anni come Marlon Brando
Timothée Chalamet si distingue agli Oscar con tre nomination ottenute prima dei 30 anni, raggiungendo un record condiviso con Marlon Brando. La sua rapida ascesa nel mondo del cinema, grazie a ruoli in film come Dune e Wonka, conferma il suo talento e la sua presenza crescente nel panorama cinematografico internazionale. Un traguardo che sottolinea la sua giovane età e le potenzialità di una carriera destinata a proseguire con successo.
Non accenna a rallentare l'ascesa della star di Dune e Wonka, che raggiunge un primato toccato in passato dalla star di Fronte del porto. Timothée Chalamet sarà uno dei protagonisti della prossima notte degli Oscar e grazie alla candidatura ricevuta ieri per Marty Supreme ha eguagliato un record prestigioso detenuto da un suo illustre predecessore, Marlon Brando. L'attore ha da poco compiuto 30 anni ed è diventato il più giovane ad ottenere tre candidature agli Oscar. Le nomination sono arrivate tutte per la categoria come miglior attore protagonista, per Chiamami col tuo nome nel 2018, A Complete Unknown nel 2025 e ora Marty Supreme. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti discussi: Chalamet da record agli Oscar: il più giovane con tre nomination; Sinners fa il record di nomination agli Oscar 2026, tra i candidati Timothee Chalamet, Emma Stone e DiCaprio; Timothee Chalamet, gli Oscar 2026 sono già un record: a 30 anni è l'attore più giovane con più nomination; Chalamet alla terza nomination, record per l'età.
Oscar 2026, tutte le candidature e il record de I PeccatoriEcco tutte le candidature degli Oscar 2026, tra il record di nomination de I peccatori e un Timothée Chalamet più favorito che mai. hynerd.it
Sinners raccoglie 15 candidature, molte anche per Sentimental Value di Joachim Trier e Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Timothée Chalamet e Di Caprio tra i candidati come miglior attore protagonista, candidatura anche a Emma Stone p facebook
