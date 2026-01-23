Timothée Chalamet si distingue agli Oscar con tre nomination ottenute prima dei 30 anni, raggiungendo un record condiviso con Marlon Brando. La sua rapida ascesa nel mondo del cinema, grazie a ruoli in film come Dune e Wonka, conferma il suo talento e la sua presenza crescente nel panorama cinematografico internazionale. Un traguardo che sottolinea la sua giovane età e le potenzialità di una carriera destinata a proseguire con successo.

Non accenna a rallentare l'ascesa della star di Dune e Wonka, che raggiunge un primato toccato in passato dalla star di Fronte del porto. Timothée Chalamet sarà uno dei protagonisti della prossima notte degli Oscar e grazie alla candidatura ricevuta ieri per Marty Supreme ha eguagliato un record prestigioso detenuto da un suo illustre predecessore, Marlon Brando. L'attore ha da poco compiuto 30 anni ed è diventato il più giovane ad ottenere tre candidature agli Oscar. Le nomination sono arrivate tutte per la categoria come miglior attore protagonista, per Chiamami col tuo nome nel 2018, A Complete Unknown nel 2025 e ora Marty Supreme. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Timothée Chalamet record agli Oscar: tre nomination entro i 30 anni come Marlon Brando

Timothée Chalamet scrive la storia degli Oscar, a 30 anni è il più giovane ad aver ottenuto tre nomination come miglior attoreTimothée Chalamet si distingue nella storia degli Oscar, diventando il più giovane attore a ricevere tre nomination come miglior attore a soli 30 anni.

Oscar 2026, tutte le nomination: l’Italia è fuori, il film Sinners e Timothée Chalamet stabiliscono nuovi recordEcco le nomination agli Oscar 2026: l’Italia non figura tra i candidati, con l’unica nomination per il Cortometraggio d’animazione che non è andata a buon fine.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Chalamet da record agli Oscar: il più giovane con tre nomination; Sinners fa il record di nomination agli Oscar 2026, tra i candidati Timothee Chalamet, Emma Stone e DiCaprio; Timothee Chalamet, gli Oscar 2026 sono già un record: a 30 anni è l'attore più giovane con più nomination; Chalamet alla terza nomination, record per l'età.

Oscar 2026, tutte le nomination: l’Italia è fuori, il film Sinners e Timothée Chalamet stabiliscono nuovi recordL’Italia è ufficialmente fuori dalle candidature agli Oscar 2026. L’unica nomination per il Cortometraggio d’animazione è stata un buco nell’acqua. Dalla lista completa delle nomination per categorie ... fanpage.it

Oscar 2026, tutte le candidature e il record de I PeccatoriEcco tutte le candidature degli Oscar 2026, tra il record di nomination de I peccatori e un Timothée Chalamet più favorito che mai. hynerd.it

Sinners raccoglie 15 candidature, molte anche per Sentimental Value di Joachim Trier e Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Timothée Chalamet e Di Caprio tra i candidati come miglior attore protagonista, candidatura anche a Emma Stone p facebook