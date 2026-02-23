Sanremo 2026 le pagelle delle prove | psicosi Sal Da Vinci 7 J-Ax da circo 8 Fedez e Masini male assortiti 5 Renga affaticato 4

Sal Da Vinci si preoccupa per le prove di Sanremo 2026, a causa di una tensione che si percepisce tra i partecipanti. J-Ax si esibisce con energia, ma alcuni critici lo trovano troppo teatrale. Fedez e Masini mostrano difficoltà nel lavorare insieme, mentre Renga appare visibilmente stanco e poco concentrato. La tensione tra gli artisti cresce mentre il pubblico aspetta di scoprire chi riuscirà a superare le sfide di questa fase.

«Questo è il momento più importante del Festival, per gli artisti», sussurra un addetto ai lavori tra le prime file della platea del Teatro Ariston, composta esclusivamente da giornalisti accreditati, uffici stampa, discografici e accompagnatori. E Carlo Conti, spettatore d’eccezione. Le prove della vigilia sono da sempre il termometro perfetto per misurare come le canzoni in gara al Festival di Sanremo funzionano sul palco. Ecco le nostre impressioni alla prima esecuzione dei brani a porte chiuse, in attesa del debutto, domani sera, della kermesse, e le pagelle delle prove. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Sanremo 2026, le pagelle delle prove: psicosi Sal Da Vinci (7), Malika Ayane tribale (7), Renga affaticato (4)

Sanremo 2026, le pagelle delle prove generali: Sal Da Vinci The King (10), Eddie Brock alias Modà (5), Chiello è l'Alieno (5), Fedez/Masini mordono il podio (9), Paradiso (8) e Raf (7) i nostri panda

