L’anno che verrà 2026 il cast è pazzesco | da Patty Pravo a Sal Da Vinci sul palco più grande di sempre

Da cinemaserietv.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Capodanno 2026 in Calabria si distingue per il suo palcoscenico imponente e un cast di rilievo, con artisti come Patty Pravo e Sal Da Vinci. Per il terzo anno consecutivo, la regione ospita l’evento Rai 1, trasmettendo in diretta dal lungomare di Catanzaro. Un’occasione unica per salutare l’anno nuovo in un contesto suggestivo, con una produzione che si preannuncia tra le più grandi mai realizzate per questa manifestazione.

Per il terzo anno consecutivo, la Calabria si conferma la cornice del Capodanno di Rai 1. La notte del 31 dicembre, L’anno che verrà accoglieil 2026 in diretta dal lungomare di Catanzaro, su quello che viene descritto come il palco più grande mai allestito per l’evento. Oltre quattro ore di musica e spettacolo attendono il pubblico, subito dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Il cast artistico della serata rappresenta un mix intergenerazionale che spazia dai grandi classici alle nuove proposte musicali. Patty Pravo. Anna Oxa. Sal Da Vinci. Orietta Berti. Cristiano Malgioglio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

