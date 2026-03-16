Da Parma a Bologna con gioielli e 30mila euro in contanti | arrestato un 26enne

Un uomo di 26 anni è stato arrestato dopo essere stato fermato dalla Polizia in piazza delle Medaglie d’Oro, vicino alla stazione ferroviaria di Bologna. Durante il controllo, sono stati trovati con lui 30mila euro in contanti e numerosi gioielli in oro. Il ragazzo proveniva da Parma e viaggiava in taxi al momento del fermo.

Il giovane è stato fermato in taxi in piazza delle Medaglie d’Oro: aveva con sé oro di dubbia provenienza e una grossa somma di denaro Da Parma a Bologna in taxi con trentamila euro in contanti e numerosi gioielli in oro. Così la Polizia ha fermato un ventiseienne italiano, intercettato in piazza delle Medaglie d’Oro, nei pressi della stazione ferroviaria. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato in possesso del giovane circa 30mila euro in contanti e numerosi gioielli in oro ritenuti di dubbia provenienza. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di truffa. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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