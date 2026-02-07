Sondaggi politici Meloni vola ma l’Italia gela su Trump | Oggi vincerebbero loro senza l’ombra del tycoon
I sondaggi politici mostrano che Meloni sale nei consensi, mentre l’Italia si divide su Trump. Secondo l’ultimo studio dell’Istituto Piepoli, gli italiani pensano che senza il supporto del tycoon, i suoi sostenitori non vincerebbero. La situazione politica italiana continua a sorprendere, con un’elezione che sembra più incerta che mai.
L’ultimo osservatorio politico dell’ Istituto Piepoli consegna un quadro nitido quanto sorprendente delle pulsioni che attraversano l’elettorato italiano in questo avvio di febbraio. In primo piano brilla il dato sulla fiducia in Giorgia Meloni, che sale al 45 per cento segnando un incremento dell’1%. Tuttavia, questa luna di miele con la premier deve fare i conti con una richiesta pressante che arriva trasversalmente dal Paese: la gestione dei rapporti con Washington. Un imponente 76% degli intervistati ritiene infatti che la presidente del Consiglio dovrebbe assumere una posizione più critica nei confronti di Donald Trump. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
