Sondaggi politici Meloni vola ma l'Italia gela su Trump | Oggi vincerebbero loro senza l'ombra del tycoon

Da thesocialpost.it 7 feb 2026

I sondaggi politici mostrano che Meloni sale nei consensi, mentre l’Italia si divide su Trump. Secondo l’ultimo studio dell’Istituto Piepoli, gli italiani pensano che senza il supporto del tycoon, i suoi sostenitori non vincerebbero. La situazione politica italiana continua a sorprendere, con un’elezione che sembra più incerta che mai.

L’ultimo osservatorio politico dell’ Istituto Piepoli  consegna un quadro nitido quanto sorprendente delle pulsioni che attraversano l’elettorato italiano in questo avvio di febbraio. In primo piano brilla il dato sulla  fiducia in Giorgia Meloni, che sale al  45 per cento  segnando un incremento dell’1%. Tuttavia, questa luna di miele con la premier deve fare i conti con una richiesta pressante che arriva trasversalmente dal Paese: la gestione dei rapporti con Washington. Un imponente  76% degli intervistati  ritiene infatti che la presidente del Consiglio dovrebbe assumere una posizione  più critica nei confronti di Donald Trump. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi politici, Meloni vola ma l’Italia gela su Trump: “Oggi vincerebbero loro (senza l’ombra del tycoon)”

