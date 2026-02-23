Referendum | Conte ' da Meloni video contro magistrati ma muta su Trump e dazi' **

Giorgia Meloni ha pubblicato un video in cui critica i magistrati, accusandoli di comportamenti sbagliati. La causa di questa campagna sembra essere l’intenzione di influenzare l’opinione pubblica in vista del referendum. La premier si concentra su presunte ingerenze giudiziarie, senza comunque affrontare le questioni legate a Trump o ai dazi commerciali. La sua strategia mira a coinvolgere gli elettori, alimentando il dibattito pubblico.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "La Meloni scende in campo in questa campagna referendaria attaccando tutti i giorni con video, anche con menzogne, i magistrati. Però fa scena muta, non dice nulla contro i dazi illegittimi di Trump, non fa nulla per famiglie e imprese, ma programmano sempre miliardi su miliardi per le armi". Lo dice Giuseppe Conte in un punto stampa in Calabria. Riprendono le proteste anti-regime. Studenti in piazza contro Khamenei: “Morte al dittatore” . 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Governo: Conte, 'Meloni vede Vance ma niente scuse per soldati italiani, scena muta'**Il governo italiano si trova di nuovo al centro di polemiche dopo le ultime dichiarazioni di Giuseppe Conte.

Referendum: Conte, 'riforma non massonica ma disegno è quello di Gelli, condizionare magistrati'Il leader di un importante partito ha accusato che la proposta di riforma richiama il piano ideato da Licio Gelli, con l’obiettivo di influenzare i magistrati.

