Caserta confiscati beni da 30 milioni a imprenditore legato al clan Belforte

La polizia ha sequestrato beni per 30 milioni di euro a un imprenditore collegato al clan Belforte. I sigilli sono stati messi a due aziende, alle quote di altre due società e a 62 immobili distribuiti tra le province di Caserta, Benevento, Salerno e Parma. L’operazione rientra nelle indagini sulla criminalità organizzata e mira a colpire i patrimoni illeciti legati al clan.

I sigilli sono stati apposti a due interi compendi aziendali e quote di altrettante società, 62 immobili ubicati nelle province di Caserta, Benevento, Salerno e Parma. La Direzione Investigativa Antimafia, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno confiscato in via definitiva beni riconducibili ad un imprenditore casertano ritenuto legato al clan Belforte, operante nel settore del cemento e della ristorazione. Il provvedimento, che fa seguito a una decisione della Cassazione, riguarda per circa 30 milioni di euro. Con il provvedimento odierno è stata confermata la confisca, che segue il sequestro eseguito nel 2022, disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

