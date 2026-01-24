Inaugurato Librino Up! | un presidio educativo e di legalità per le famiglie e i minori del quartiere

Un nuovo spazio di comunità prende vita a Librino, segnando un passaggio dalla sottrazione alla restituzione e dalla criminalità all’educazione dei ragazzi del quartiere. Nei locali di viale Castagnola 3 è stato inaugurato Librino Up!, centro aggregativo dedicato a minori, adolescenti e famiglie, realizzato dall’amministrazione comunale all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata e oggi restituito al quartiere come presidio educativo e di legalità. L’immobile, ex chiosco bar della famiglia Buda, è stato ristrutturato con fondi nazionali del Piano nazionale di ripresa e resilienza.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

