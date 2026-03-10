Camorra truffe online per riempire casse clan Casalesi | due arresti

Due persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Napoli con l’accusa di aver partecipato a un’associazione a delinquere legata alla camorra, nel tentativo di sfruttare le truffe online per finanziare i clan Casalesi. L’operazione è stata condotta nel capoluogo partenopeo e ha portato al fermo di due soggetti coinvolti in questa attività illecita.

Due persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Napoli con l’accusa di associazione per delinquere e autoriciclaggio aggravati dall’agevolazione al clan dei Casalesi nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea che ha fatto emergere un articolato sistema di truffe informatiche operante tra Italia e Spagna, basato su phishing, smishing e vishing per svuotare i conti correnti di ignare vittime: le indagini, che hanno coinvolto complessivamente 24 indagati e ricostruito 38 episodi di frode per circa 800mila euro sottratti a cittadini italiani, hanno documentato due principali modalità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

