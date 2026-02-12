L’Italia perde ancora nel curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questa volta le ragazze di Constantini sono state battute 7-2 dalla Corea del Sud, segnando il secondo k.o di fila nel torneo. La squadra azzurra fatica a tenere il passo e ora si trova in una posizione difficile per qualificarsi alla fase successiva.

L’Italia è incappata nella seconda sconfitta consecutiva nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, venendo schiacciata in maniera perentoria dalla Corea del Sud con il punteggio di 7-2. Dopo aver lottato ad armi pari contro la quotatissima Svizzera (sei finali consecutive ai Mondiali) nella mattinata odierna, le azzurre non sono riuscite a fare partita pari contro le insidiose asiatiche, che giocano in maniera molto difensiva e sanno spesso pungere alla minima opportunità che viene offerta. La skip Stefania Constantini (bronzo nel doppio misto con Amos Mosaner), la vice e lead Giulia Zardini Lacedelli, la second Marta Lo Deserto e la third Elena Mathis sono state schiacciate fin dalle battute iniziali dal quartetto capitanato da Eunji Gim: mano nulla nel primo end, un punto nel secondo parziale, poi due mani consecutive rubate per il 3-0 al termine della quarta frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, l’Italia crolla contro la Corea del Sud: secondo ko per Constantini e compagne alle Olimpiadi

Questa sera gli atleti italiani Constantini e Mosaner sono scesi in campo contro la Corea del Sud nella partita di curling alle Olimpiadi 2026.

