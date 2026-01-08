Nasce MyGyna il progetto che mette al centro la salute femminile

MyGyna è un progetto dedicato alla salute femminile, ideato dalla dottoressa Monica Baldessin. Obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza e attenzione alla cura dell’intimità femminile, superando tabù e stigmi che ancora persistono. Attraverso iniziative e approfondimenti, MyGyna si propone di mettere al centro della discussione la salute delle donne, favorendo un approccio più informato e rispettoso nel campo medico e culturale.

In un mondo in cui la medicina fa passi da gigante il corpo femminile resta ancora terreno di tabù. Nasce MyGyna, il nuovo progetto ideato dalla dottoressa Monica Baldessin per riportare la salute intima delle donne al centro dell'attenzione clinica e culturale. Un'iniziativa che si distingue per l'approccio multidisciplinare e per la volontà di fornire risposte concrete a disturbi spesso nascosti, minimizzati o sopportati in silenzio. A muovere il progetto è l'esperienza ultraventennale della dottoressa Baldessin, specialista in chirurgia generale con un master in ginecologia funzionale, che nel corso della sua attività negli ospedali, nei reparti di oncologia e durante le giornate di prevenzione ha raccolto le testimonianze di migliaia di pazienti in difficoltà, spinte dall'imbarazzo o dalla rassegnazione a convivere con dolore, secchezza, bruciore, cistiti ricorrenti o disagi durante i rapporti.

