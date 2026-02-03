Abilitazione per insegnare a scuola Il Mur accredita 465 posti nei corsi dell’Università di Siena

L’Università di Siena ha annunciato di aver assegnato 465 posti nei corsi di abilitazione all’insegnamento. Questi corsi permettono di diventare insegnanti, suddivisi per materia e classe di insegnamento, e si concludono con un esame per ottenere l’abilitazione. La procedura si rivolge a chi vuole entrare nel mondo della scuola e lavorare con i ragazzi.

L' Università italiana forma gli insegnanti della scuola, con percorsi dedicati, suddivisi per classe di insegnamento, che si concludono con esame 'abilitativo'. Per insegnare a scuola in Italia, il percorso universitario principale è la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, ciclo unico quinquennale e abilitante per infanzia e primaria; per le scuole medie e superiori invece è necessaria una laurea magistrale più l'abilitazione, che si consegue appunto al termine di questi corsi formativi. Anche i due atenei senesi attivano questi percorsi formativi per gli aspiranti insegnanti delle scuole medie e superiori con relativo esame di abilitazione finale, praticamente in tutte le materie di insegnamento.

