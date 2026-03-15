Nella provincia di Toledo in Spagna, uno storico castello di Escalona ha subito il crollo di una torre poco dopo l’apertura al pubblico. I danni sono ancora da valutare e non sono state fornite informazioni sulle cause dell’incidente. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio, che si è verificato nelle prime ore della giornata. La struttura è stata immediatamente messa sotto osservazione.

Uno storico castello di Escalona, situato nella provincia di Toledo in Spagna ha subito dei danneggiamenti proprio a pochi minuti dell’apertura al pubblico. Il crollo della torre non ha causato vittime o feriti, ma ha ugualmente generato grande panico. Pur non essendo ancora aperta al pubblico, infatti, alcuni residenti e turisti si trovavano proprio nei pressi della fortezza. Escalona, il crollo della torre potrebbe essere stato causato dalle forti piogge. Il crollo della torre del castello di Escalona, secondo quanto riportato dalle autorità locali, non ha causato feriti. Uno aspetto che ha favorito la limitazione di eventuali danni è stato il fatto che il castello non fosse ancora aperto al pubblico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Spagna, crolla una torre dello storico castello di Escalona: cause e danni da valutare

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