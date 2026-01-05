Crolla un albero tra i turisti ai Fori Imperiali | paura a due passi dal Colosseo

Ieri sera a Roma, lungo via dei Fori Imperiali, un albero è crollato improvvisamente, causando momenti di paura tra i passanti. L’incidente si è verificato a pochi metri dal Colosseo e dalla nuova stazione della metro, senza coinvolgere persone. L’evento ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza delle aree pubbliche e sulla manutenzione del patrimonio urbano della città.

Paura nel cuore di Roma, dove ieri sera, domenica 4 gennaio, un grosso albero è crollato improvvisamente lungo via dei Fori Imperiali, a pochi metri dal Colosseo e dalla nuova stazione della metro. L'episodio si è verificato in una delle zone più affollate della Capitale, frequentata ogni giorno da turisti e residenti, all'altezza del punto informativo turistico, all'incrocio con via del Tempio della Pace, a circa cento metri da largo Corrado Ricci. L'albero è caduto mentre decine di persone stavano passeggiando nella zona, provocando momenti di forte paura e spingendo molti presenti ad allontanarsi rapidamente.

Maltempo Roma, grosso albero crolla vicino al Colosseo, si temono feriti - Un grosso albero è crollato nella serata di oggi, domenica 4 gennaio, a Roma, vicin ... fanpage.it

Crolla un pino di 20 metri a Roma: paura su via dei Fori Imperiali - Poco prima delle 21 un grosso pino di 20 metri è caduto nella zona del Colosseo, lungo via dei Fori Imperiali, all’altezza del punto ... romatoday.it

Albero crolla ai Fori Imperiali e si abbatte in strada. Sul posto i soccorsi. Si cerca di capire se ci siano feriti. - facebook.com facebook

#Maltempo, paura a #Roma: crolla un grosso albero vicino al #Colosseo x.com

