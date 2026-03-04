Missile iraniano contro la Turchia | Abbattuto da difese Nato Ci difenderemo Iran il consigliere di Khamenei a Trump | Pronti a guerra prolungata – La diretta

Un missile iraniano è stato abbattuto dalle difese NATO mentre si trovava nel cielo della Turchia. Il governo turco ha dichiarato che si difenderà da eventuali attacchi futuri. Nel frattempo, un consigliere di Khamenei ha affermato che l’Iran è pronto a una guerra prolungata. Nel quinto giorno di conflitto nel Golfo, il Libano ha segnalato sei morti negli attacchi di Israele.

Nel quinto giorno della Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran il Libano ha segnalato sei morti negli attacchi di Israele. In Kuwait invece è morta una bambina colpita dalle schegge di un missile iraniano abbattuto. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver assegnato 50 mila uomini alla guerra mentre durante l’attacco a Beirut Israele ha colpito un hotel e un edificio. Intanto secondo Friedrich Merz l’amministrazione Trump non ha una strategia chiara per il dopoguerra in Iran. E Teheran accusa proprio il cancelliere: sta spingendo l’Unione Europea verso la guerra. Intanto un attacco a un sottomarino iraniano nello Sri Lanka provoca 101 dispersi e 30 feriti. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, il consigliere di Khamenei chiude a Trump: «Pronti a guerra prolungata». L’Idf avanza in Libano, pioggia di missili sul Kuwait – La direttaNel quinto giorno della Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran il Libano ha segnalato sei morti negli attacchi di Israele.

La Nato ha abbattuto un missile balistico iraniano diretto in TurchiaIl ministro della difesa della Turchia ha detto che le difese aree Nato hanno abbattuto un missile balistico iraniano diretto verso lo spazio aereo...

Approfondimenti e contenuti su Missile iraniano contro la Turchia....

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Guerra all'Iran: il punto sulle operazioni e una prima analisi; Iran attacca basi USA in Medio Oriente: base in Kuwait con italiani nel mirino; Frammenti di un missile iraniano abbattuto e caduto nel sud della Siria.

Turchia: La Nato ha abbattuto un missile iraniano diretto verso di noi. Attacco sottomarino a una nave di Teheran al largo dello Sri LankaVasta ondata di attacchi in tutto l'Iran. Macron muove la portaerei nucleare De Gaule, Regno unito e Grecia mandano mezzi a protezione di Cipro. Esplosioni a Dubai e Doha ... ilgiornale.it

Missile iraniano lanciato verso la Turchia intercettato dalla Nato: cosa è successo? Ankara: «Abbiamo diritto di rispondere»Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo. Lo ha reso noto il ... msn.com

È tornato all'antico splendore l'antico protiro della chiesa di S.Maria a Pergine. Era stato abbattuto da una macchina spazzatrice nel 2024. x.com

È tornato all'antico splendore l'antico protiro della chiesa di S.Maria a Pergine. Era stato abbattuto da una macchina spazzatrice nel 2024. facebook