Iran le proteste in diretta | Ci difenderemo da qualunque minaccia straniera ma Trump frena su attacco USA

Le proteste in Iran continuano a suscitare attenzione internazionale. Nonostante la riapertura dello spazio aereo di Teheran e la temporanea sospensione di un possibile attacco statunitense, la situazione rimane complessa e tesa. Le autorità iraniane dichiarano di voler difendersi da eventuali minacce straniere, mantenendo alta la vigilanza. Seguiamo gli sviluppi in tempo reale per offrire un quadro chiaro e aggiornato degli eventi.

Proteste in Iran, media: "Irruzione pasdaran in casa famiglie manifestanti uccisi". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Proteste in Iran, media: 'Irruzione pasdaran in casa famiglie manifestanti uccisi'. tg24.sky.it

Proteste in Iran, Trump pronto all’attacco: “Vediamo cosa fa Teheran”. LIVE - Dopo i moniti dei giorni scorsi contro gli ayatollah per la feroce repressione delle proteste, secondo la Reuters Trump avrebbe deciso di intervenire. tg24.sky.it

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Iran, crisi ecologica. Gli analisti attribuiscono le proteste alla crisi economica e alle lotte politiche. Ma una crisi profonda mina il patto sociale: collasso ecologico. https://l.euronews.com/TTtA facebook

Iran, “oltre 3 mila morti”. Le proteste calano. Il regime: “È la Cia”. @rantoniucci x.com

