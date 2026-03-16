Crisi di Hormuz la Bce pronta al rialzo dei tassi? Ecco perché sarebbe un errore Lo choc economico non durerà

In questi giorni si sente parlare di possibili aumenti dei tassi da parte della Bce, in risposta alla crisi nello Stretto di Hormuz e all’aumento dei prezzi energetici. Molti analisti sostengono che questa mossa potrebbe essere considerata un errore, considerando il potenziale impatto sull’economia europea. Tuttavia, non ci sono ancora decisioni ufficiali, e le discussioni continuano tra gli esperti del settore.

In questi giorni si sentono cori crescente di voci che pensano che ci sarà un rialzo dei tassi in risposta alla crisi dello Stretto di Hormuz e alla conseguente impennata dei prezzi energetici. Lo scrivono gli analisti di Bloomberg, ma anche i mercati incorporano questo scenario. Nei tassi swap sarebbe incorporata una attesa di due aumenti da 0,25% entro la fine del 2026 da parte della Banca centrale europea (BCE). Una dichiarazione di esponenti della banca ha peraltro suonato più o meno come una intenzione di scongiurare che si ripeta lo scenario di inflazione del 2022. Crisi Iran, Starmer: Riapertura dello Stretto di Hormuz non è missione Nato L’inflazione è sempre un male. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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