Crisi Golfo Conte | Il Governo non deve lasciarsi trascinare in azioni militari in Iran – Il video

Il governo attuale è stato criticato per la sua mancanza di azioni concrete in risposta alla crisi nel Golfo e all’aumento dei prezzi del carburante. Secondo alcune fonti, non sono stati adottati provvedimenti contro il caro carburante, che ha raggiunto livelli elevati. La situazione si inserisce in un contesto di tensione internazionale, con attenzione rivolta alle possibili implicazioni delle tensioni in Iran.

(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2026 "Questo Governo è immobile. Ha aumentato le accise sul carburante e poi, di fatto, adesso anche con la guerra non fa nulla, nessun provvedimento contro il caro carburante che è schizzato a prezzi folli. Assolutamente il Governo deve dire adesso 'no' a qualsiasi coinvolgimento, non deve lasciarsi trascinare in azioni militari nello Stretto di Hormuz, ma non deve neppure offrire le nostre basi a questi attacchi militari di Israele e Stati Uniti che sono assolutamente in violazione del diritto internazionale. Le nostre basi no, neppure per supporto logistico", così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in un punto stampa a Sassari. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, Conte: no azioni militari, diritto non vale “fino a un certo punto”

Leggi anche: L'opposizione si spacca sull'Iran: il Senato approva una mozione bipartisan ma il M5S si astiene. Conte: "No ad azioni militari"

Crisi Golfo, Conte: Il Governo non deve lasciarsi trascinare in azioni militari in Iran

Contenuti e approfondimenti su Crisi Golfo

Temi più discussi: Crisi Golfo, Conte: Il Governo deve dare una linea chiara di politica estera; Crisi in Medio Oriente, Meloni sente i leader del Golfo. Il Colle convoca il Consiglio di difesa; Stefania Craxi La crisi in Medio Oriente può rafforzare l’asse tra Europa e monarchie del Golfo; Crisi nel Golfo, Crosetto avverte: Sull’orlo dell’abisso.

Crisi Golfo, Conte: Il Governo non deve lasciarsi trascinare in azioni militari in Iran(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2026 Questo Governo è immobile. Ha aumentato le accise sul carburante e poi, di fatto, adesso anche con la guerra non fa nulla, nessun provvedimento contro il caro carb ... la7.it

Petrolio, sette cose da sapere sulla crisi del GolfoSe il petrolio dovesse arrivare a toccare i 200 dollari al barile, qualcuno ha calcolato che il prezzo della benzina salirà fino a 3,7 euro al litro. Ma, a parte le previsioni catastrofiche, il punto ... ilgiornale.it

Partiamo dalla crisi nel Golfo e dai nuovi rischi per il potere d’acquisto delle famiglie italiane: dopo vent’anni di crisi e quattro grandi shock economici, la capacità di spesa resta ancora leggermente sotto i livelli del 2005. Poi le novità sulla card docente che - facebook.com facebook

Partiamo dalla crisi nel Golfo e dai nuovi rischi per il potere d’acquisto delle famiglie italiane. Poi le novità sulla card docente che scende a 383 euro ma viene esteso anche ai precari. Infine il calo delle vocazioni per la libera professione. x.com