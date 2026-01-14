L' opposizione si spacca sull' Iran | il Senato approva una mozione bipartisan ma il M5S si astiene Conte | No ad azioni militari
Il Senato ha approvato una mozione bipartisan condannando la repressione in Iran e chiedendo azioni diplomatiche. Tuttavia, il Movimento 5 Stelle si è astenuto, suscitando critiche e polemiche. La posizione di Conte si distingue, affermando il rifiuto di azioni militari. La decisione evidenzia divisioni all’interno del panorama politico italiano sulla gestione della crisi iraniana.
Polemiche per l'astensione del Movimento 5 Stelle sulla mozione approvata in Senato che condanna la repressione in Iran e impegna il governo a intraprendere "ogni iniziativa diplomatica" e "iniziative urgenti d'intesa con i partner dell’Unione europea e nelle opportune sedi multilaterali". Se. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Iran, passa la mozione bipartisan al Senato ma M5S si astiene
Leggi anche: Iran, via libera a mozione in Senato: solo il M5S si astiene
Il referendum sulla separazione delle carriere si terrà il 22 e 23 marzo.
Centrodestra spaccato, FdI attacca Guarducci: “La sua formula è già stata bocciata due volte dagli elettori” #livorno #politica #centrodestra #fratelliditalia #forzaitalia #alessandroperini #marcellaamadio #alessandroguarducci Alessandro Perini Marcella Amadi facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.