Iran Conte | no azioni militari diritto non vale fino a un certo punto

Il Movimento 5 stelle avrebbe votato a favore di una risoluzione contro la repressione in Iran, approvata in commissione Esteri al Senato. Tuttavia, le proposte di inserire un riferimento a possibili azioni militari esterne sono state respinte dalle forze promotrici. Il tema delle azioni militari rimane quindi fuori dal testo approvato, sottolineando il limite del diritto internazionale in questi contesti.

Roma, 14 gen. (askanews) – Il Movimento 5 stelle era pronto a votare la risoluzione unitaria contro la repressione in Iran, approvata stamane in commissione Esteri al Senato, ma le forze che l’hanno promossa hanno rifiutato di inserire il passaggio contro eventuali interventi militari esterni. Lo ha scritto il leader del M5S, Giuseppe Conte, in un post sui suoi canali social. “Sentite cosa è successo. Oggi – ha sottolineato l’ex premier – c’era la risoluzione sull’Iran al Senato che noi avremmo votato insieme alle altre forze politiche, visto che siamo al fianco di chi si ribella al regime iraniano, che abbiamo sempre condannato per come soffoca le libertà e reprime nel sangue il dissenso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

