Btp Valore anti crisi La raccolta a livelli record Sorpresa | tassi già al rialzo

Il nuovo Btp Valore chiude la settimana di collocamento con una raccolta superiore ai 16 miliardi di euro e oltre 522mila contratti sottoscritti. Un risultato solido per il settimo titolo retail del Tesoro, arrivato in una delle settimane più turbolente per i mercati finanziari degli ultimi mesi, segnata dall’improvvisa escalation militare tra Israele, Stati Uniti e Iran e dal conseguente rialzo dei prezzi energetici. Il Btp Valore con scadenza marzo 2032 ha raccolto complessivamente 16,22 miliardi, confermando l’appeal di uno strumento ormai diventato strutturale nella strategia di finanziamento del debito pubblico italiano. "Il Btp Valore è diventato uno strumento atteso dai risparmiatori italiani", osserva il direttore generale di Mts, Ciro Pietroluongo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Btp Valore di marzo, tassi rivisti al rialzo: i rendimenti annuali salgono fino al 3,8%Roma, 6 marzo 2026 – Gradita sorpresa per i risparmiatori che hanno deciso di investire in Btp valore a marzo.

Hai investito 10mila euro in Btp Valore 2026? Ecco quanto si guadagna in più con i nuovi tassi finali rivisti al rialzoRoma, 6 marzo 2026 – Chi ha comprato i Btp Valore marzo 2026 e aveva fatto i calcoli di quanto di sarebbe trovato in tasca dopo sei anni (la durata...

