Cremonese Vardy assente contro la Fiorentina | il motivo Altri 3 out i convocati e le possibili scelte di formazione di Nicola

Vardy non è stato convocato dalla Cremonese per la partita contro la Fiorentina, insieme ad altri tre giocatori assenti. La lista ufficiale dei convocati è stata comunicata dall’allenatore Davide Nicola, che ha anche indicato le possibili scelte di formazione per l’incontro. La squadra si prepara così alla sfida senza uno dei suoi attaccanti di riferimento.

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