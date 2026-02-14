Nicola ha convocato la Cremonese per la sfida contro il Genoa, una partita decisiva per la lotta alla salvezza nel 25° turno di Serie A 202526. La squadra di Cremona si concentra sulla strategia giusta per ottenere punti fondamentali, con alcuni giocatori pronti a scendere in campo dopo aver recuperato da piccoli infortuni. La lista completa dei convocati include anche giovani promesse che potrebbero avere un ruolo importante durante la partita.

la crema di Cremona si prepara a una prova cruciale contro il Genoa, in palio punti pesanti per la salvezza nel 25° turno di serie a 202526. la squadra mette a fuoco la gestione delle assenze, ma conta anche su rientri significativi che possono incidere sull’assetto tattico e sull’inerzia della partita. in trasferta non saranno disponibili diversi elementi chiave: Warren Bondo, Michele Collocolo, Momo Faye e Federico Ceccherini. la loro indisponibilità richiede scelte mirate da parte di davide nicola per proteggere l’equilibrio della squadra in una sfida decisiva per la classifica. dal fronte opposto emergono buone notizie con il rientro di Jari Vandeputte e di Matteo Bianchetti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Convocati Cremonese per Genoa: le scelte di Nicola e la lista completa

Ecco la lista completa dei convocati del Genoa per la sfida contro l’Inter, scelta da De Rossi per il 15° turno di Serie A.

Ecco la lista completa dei convocati del Parma per la partita contro il Genoa, valida per la 21ª giornata di Serie A.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cremonese, Nicola con tre dubbi verso il Genoa; Cremonese-Genoa: orario e dove vederla in TV e streaming; Atalanta-Cremonese, i convocati di mister Nicola; Serie A. Il Genoa fa visita alla Cremonese, De Rossi: Vietato sottovalutare l'avversario, ma neanche mettere troppa pressione.

Cremonese-Genoa, i convocati di Nicola: Vandeputte recupera, ancora out CeccheriniAncora senza Collocolo, Faye e Ceccherini, la Cremonese prepara la fondamentale sfida interna al Genoa, scontro salvezza cruciale per la classifica della. tuttomercatoweb.com

Cremonese, i convocati per il match contro il GenoaIl tecnico della Cremonese Davide Nicola ha consegnato la lista dei giocatori convocati per la partita di domani pomeriggio contro il Genoa che inizierà alle ore 15. la novità ... genoanews1893.it

#SerieAEnilive #CremoneseGenoa Sono 23 i grigiorossi convocati uscremonese.it/i-grigiorossi-… #TuttaUnAltraMusica #Cremonese #SerieAEnilive x.com

Ultima sgambata Rifinitura, poi i convocati dopo pranzo. Ci sono due squalificati da sostituire per Palladino Il mister della Dea deve ancora sciogliere alcuni nodi in vista della partita delle 18.30 contro la Cremonese. Chi sostituirà de Roon e Ahanor https://pri facebook