Cremonese perché Vardy parte dalla panchina contro la Roma? Nicola spiega così il motivo della sua scelta di formazione

Vardy non è stato titolare contro la Roma a causa di una decisione tecnica di Davide Nicola. L'allenatore ha preferito partire con altri attaccanti per motivi strategici, considerando anche le ultime prestazioni del giocatore. La scelta ha suscitato sorpresa tra i tifosi, che si aspettavano di vedere il centravanti in campo fin dall'inizio. La partita si apre con il cambio di formazione e Vardy resta in panchina.

Torino, Kulenovic titolare al posto di Zapata: perché questa scelta? Baroni la spiega così prima del match contro il GenoaKulenovic prende il posto di Zapata per motivi tecnici, motivo che ha spinto l’allenatore a sceglierlo come titolare.

Sarri spiega la scelta di Romagnoli in panchina contro la LazioLa Lazio si presenta alla partita contro la Juventus con alcune novità in difesa.

Perché la Vardy Party è finita: l'incubo retrocessione incombe sulla CremoneseLa Cremonese appare come la quota di valore per la retrocessione in Serie A. Analizziamo perché la squadra di Jamie Vardy dovrebbe già trovarsi tra le ultime tre e rischia seriamente la retrocessione. goal.com

Roma-Cremonese diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVERoma, Ranieri: Tutti noi vogliamo andare in Champions Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN: Con Vardy non ci siamo più rivisti dopo il 2016. Per cui è bello salutarlo ora. Ci legano rico ... corrieredellosport.it

