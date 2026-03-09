Il direttore sportivo della Cremonese ha espresso il suo disappunto dopo un episodio arbitrale durante la partita. In particolare, si è lamentato per un rigore non assegnato che ha influenzato l’andamento del match. La sua presa di posizione si è concentrata sulla percezione di un possibile danno subito dalla squadra a causa dell’intervento del VAR, che secondo lui avrebbe alterato la decisione dell’arbitro.

Altra giornata di grandissime polemiche arbitrali in Serie A. Durante Lecce-Cremonese, ai grigiorossi non è stato fischiato un rigore netto su Sanabria. Il direttore Sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha voluto spendere alcune parole (dure) sulla situazione. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Grandi polemiche arbitrali nel finale di Lecce-Cremonese per un rigore non concesso su Sanabria. A DAZN, nel post partita, va a parlare Simone Giacchetta, DS dei grigiorossi: "Non sono a commentare la partita dal punto di vista tattico, mi compete chiarire e rivendicare la posizione della società sul rigore non dato che è stato decisivo sul risultato finale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Polemiche arbitrali, Giacchetta (ds Cremonese): “Ci sentiamo danneggiati dal VAR”

