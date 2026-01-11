Convocati Cremonese per la Juve i giocatori chiamati da Davide Nicola per la trasferta di Torino La lista completa
Davide Nicola ha annunciato i convocati della Cremonese per la partita contro la Juventus a Torino. Di seguito, l’elenco completo dei giocatori disponibili per la trasferta, aggiornato in vista della sfida. La lista include i nomi selezionati dall’allenatore per affrontare questa importante occasione nel campionato di Serie A.
Convocati Cremonese per la Juve, Nicola ha reso noto l’elenco dei giocatori a disposizione per la trasferta di Torino. Le ultime. Davide Nicola alla vigilia della sfida contro la Juventus ha diramato la lista dei convocati della Cremonese. Si allunga la lista degli indisponibili visto che Payero non è partito per Torino a causa dell’influenza. Con lui resta ai box anche Sarmiento mentre la buona notizia è il ritorno fra i disponibili di Collocolo. La lista completa dei convocati: PORTIERI: 1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava DIFENSORI: 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino CENTROCAMPISTI: 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 8 Valoti, 18 Collocolo, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 33 Grassi, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze ATTACCANTI: 10 Vardy, 11 Johnsen, 14 Moumbagna, 20 Vazquez, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
