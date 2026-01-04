Fiorentina-Cremonese 1-0 decide Kean allo scadere Scatto salvezza dei viola

La Fiorentina conquista una vittoria importante contro la Cremonese, grazie a un gol di Kean allo scadere. La vittoria, arrivata al 'Franchi', rappresenta la seconda consecutiva in casa in Serie A e rafforza la posizione dei viola nella lotta per la salvezza. Un risultato che sottolinea l’importanza dei tre punti in un momento cruciale della stagione.

(Adnkronos) – Seconda vittoria di fila in casa in Serie A per la Fiorentina che batte 1-0 la Cremonese al 'Franchi' e conquista tre punti fondamentali nella corsa salvezza. A decidere il match il gol al 92' di Kean, entrato da pochi minuti. In classifica i gigliati lasciano l'ultimo posto in solitudine agganciando in 18esima .

