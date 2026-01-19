Scontro-salvezza senza colpi Cremonese-Verona 0-0 | allo Zini vince la paura

Nell'incontro tra Cremonese e Verona, terminato con un pareggio a reti inviolate, le due squadre non sono riuscite a trovare la rete. La partita, giocata allo Zini, si è caratterizzata più per l’approccio difensivo che per occasioni offensive, lasciando in equilibrio la classifica. Un risultato che, pur mantenendo invariato il punteggio, potrebbe avere implicazioni diverse per le ambizioni di salvezza di entrambe le formazioni.

Non si sblocca la Cremonese, non si sblocca il Verona. Lo scontro-salvezza si risolve in un nulla di fatto e in uno 0-0 che aiuta più i grigiorossi che la formazione ospite. Cremonese-Verona 0-0 CREMONESE (3-5-2): Audero 6.5; Ceccherini 5.5 (28' st Folino 6), Baschirotto 6, Bianchetti 5.5; Barbieri 6 (44' st Floriani Mussolini sv), Bondo 6, Grassi 5.5 (44' st Collocolo sv), Vandeputte 6 (36' st Zerbin sv), Terracciano 6; Vardy 5.5, Bonazzoli 5 (28' st Moumbagna 5.5). In panchina: Silvestri, Nava, Johnsen, Vazquez, Faye, Lordkipanidze. Allenatore: Barone 6 (squalificato Nicola). 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scontro-salvezza senza colpi, Cremonese-Verona 0-0: allo Zini vince la paura Pagelle Cremonese Verona, i voti della sfida dello Zini: vince la paura, che sfortuna per Giovane!Le pagelle di Cremonese Verona analizzano i protagonisti della 21ª giornata di Serie A, evidenziando i voti dei giocatori e i principali aspetti della partita allo Zini. Cremonese e Verona non si fanno male, pari senza reti allo ZiniLa sfida tra Cremonese e Verona termina senza reti, portando a un pareggio che, sebbene non risolutivo, risulta leggermente favorevole ai padroni di casa. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Cremonese, noia e ritmi bassi: lo scontro salvezza col Verona termina senza reti - La sfida diretta allo "Zini" porta un pareggio a reti inviolate che impedisce alla squadra di Nicola di ritrovare la vittoria. sport.quotidiano.net

