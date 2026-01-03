cremonese pericolo fiorentina in cerca di salvezza ma i grigiorossi hanno un tesoro da proteggere

La Cremonese si prepara ad affrontare un importante appuntamento con la salvezza, mentre la Fiorentina tenta di evitare la zona retrocessione. Dopo una prima metà di stagione sorprendente per la squadra grigiorossa, il 2026 rappresenta un’occasione cruciale per consolidare il proprio obiettivo. La squadra lombarda, ancora in corsa, deve proteggere il proprio tesoro e mantenere saldo il percorso intrapreso, in un contesto di sfide e ambizioni.

Cremona, 3 gennaio 2026 – Dopo aver vissuto una prima parte di Campionato al di là delle più rosee aspettative della vigilia (in estate non erano certo in molti a scommettere sulle possibilità della matricola grigiorossa) la Cremonese si appresta ad affidare al nuovo anno il prezioso compito di mettere in cassaforte la sospirata salvezza. A questo punto del cammino la squadra di mister Nicola gode di ben nove punti di vantaggio sulla zona rossa della classifica, un autentico tesoro da proteggere e valorizzare al massimo. In questa situazione si avvicina il primo appuntamento del 2026. Un incontro che definire insidioso può essere considerato addirittura riduttivo, visto che Bianchetti e compagni dovranno rendere visita (domenica 4 gennaio alle ore 15) alla pericolante Fiorentina, senza dubbio uno degli avversari più scomodi del momento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

