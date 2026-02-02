Il Presidente Mattarella a Niguarda visita a sorpresa ai ragazzi ricoverati dopo l’incendio di Crans-Montana

Sergio Mattarella ha fatto visita questa mattina all’ospedale Niguarda di Milano. Il presidente è andato a trovare alcuni dei giovani italiani feriti nell’incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale “Le Constellation” a Crans-Montana, in Svizzera. La visita è stata un gesto di vicinanza diretto, senza annunci ufficiali, e i ragazzi hanno potuto parlare con lui, ricevendo parole di conforto.

