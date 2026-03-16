CPO Itinerante a Forino | pari opportunità tra diritto e società

Il 20 marzo 2026 alle 19 si terrà a Forino un convegno promosso dal CPO dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, presso la Sala Convegni della Chiesa S. Biagio in Via Siniscalchi 8. L’evento approfondirà il tema “Non solo una questione di genere: rilevanza sociale oltre che”. La manifestazione coinvolgerà professionisti e cittadini interessati alle tematiche di pari opportunità e società.

L'evento si aprirà con i saluti istituzionali di Padre Marco Masi (Parroco di Forino), Avv. Fabio Benigni (Presidente COA Avellino), Dott. Antonio Olivieri (Sindaco di Forino) e Avv. Pasquale De Santis (Sindaco di Contrada). Introdurrà i lavori la D.ssa Maria Rosaria Casaburo, Direttrice del carcere di Bellizzi.Modererà Vinicio Marchetti, responsabile provinciale di Avellino Today. Tra i relatori figurano la D.ssa Stefania Sinigaglia, Direttrice del Consultorio Familiare Spazio Famiglia Nina Moscati di Napoli, e il Comandante Tiziana Perillo, Primo Dirigente e Responsabile delle Pari Opportunità della Polizia Penitenziaria.Le conclusioni saranno affidate all'Avv. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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