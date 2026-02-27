Alla commissione Pari Opportunità del Comune di Lucca si è acceso un acceso scambio tra il consigliere Giglioli e la presidente Nicodemo. Le dichiarazioni di entrambi hanno acceso un dibattito che coinvolge diverse forze politiche e ha attirato l’attenzione dei cittadini, portando alla luce le divergenze di opinioni su temi legati alle pari opportunità e alle politiche locali.

Botta e risposta sulla Commissione Pari Opportunità del Comune di Lucca. Dopo le dichiarazioni della consigliera comunale di Avs Valeria Giglioli, intervenuta a seguito dell’audizione in Consiglio comunale della presidente Rosella Simoncelli, è arrivata la replica della presidente della Commissione Sociale, Mara Nicodemo. Giglioli nel suo intervento aveva definito la Commissione "uno strumento essenziale per favorire la partecipazione" e, durante l’audizione, ha sollevato diversi temi: dal divario occupazionale femminile – "circa 18 punti rispetto a quello maschile" – alle differenze salariali e alla discontinuità delle carriere, fino al ruolo dei centri antiviolenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pari Opportunità. E’ scontro tra Giglioli e la presidente Nicodemo

