Operai costretti a vivere in fabbrica in condizioni disumane

La Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese, con il supporto dell’unità cinofila

Per l'ennesima volta, i controlli della Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese con il supporto dell'unità cinofila "Cooper", hanno portato alla luce una situazione di sfruttamento lavorativo e abitativo in un laboratorio artigianale della zona. Questa volta il sopralluogo, nei primi giorni di marzo, ha riguardato un'azienda cinese operante nella frazione di Fratte, nel comune di Santa Giustina in Colle in via Europa, specializzata nella produzione di articoli in pelle, tra cui borsette destinate a un noto marchio dell'alta moda, vendute sul mercato a centinaia di euro al pezzo. All'interno del capannone artigianale, gli agenti hanno trovato dormitori abusivi allestiti direttamente nei locali produttivi, dove riposavano una decina di operai di nazionalità cinese, bengalese e ghanese. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dormitorio abusivo in un'azienda di Iolo: lavoratori costretti a vivere in condizioni disumanePrato, 18 dicembre 2025 – Sfruttamento lavorativo, illegalità e lavoratori indotti a vivere e dormire “in condizioni disumane”.

Leggi anche: La ditta della vergogna. Vittima di sfruttamento diventa il prestanome : "Condizioni disumane"

Contenuti e approfondimenti su Operai costretti.

Discussioni sull' argomento Sfruttamento e dormitorio . Imprenditore sospeso : Impiegava operai al nero; Sfruttamento e degrado, indagato 53enne: stop di sette mesi all'esercizio dell'attività imprenditoriale; Violenze in un allevamento DOP: condannato un operaio; Operai sfruttati in un'azienda ceramica: Dormivamo in un camper e lavoravamo 12 ore al giorno.

04.03.2026 (507) Valledolmo -Operai costretti a lavorare nei campi per 2 euro l'ora, notaio arrestato per caporalato #NIL I Carabinieri della Stazione di Valledolmo hanno arrestato un professionista del posto, in esecuzione di un provvedimento che dispone la - facebook.com facebook