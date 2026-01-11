Can Yaman dopo l’arresto per droga parla il suo preparatore atletico | Cosa faceva davanti a me

Dopo l’arresto per droga di Can Yaman, il suo preparatore atletico ha commentato la situazione, rivelando dettagli sulla presenza dell’attore. L’incidente ha suscitato grande attenzione tra i fan e i media, considerando la popolarità di Yaman sia in Italia che all’estero. In questo contesto, le parole del preparatore offrono una prospettiva diversa sugli eventi e sulla persona dietro le notizie.

Continua a far mormorare l’arresto, e il successivo rilascio, di Can Yaman per droga. Un fulmine a ciel sereno per l’attore turco, amatissimo in madrepatria così come in Italia e Spagna, dove la sua carriera è una delle più seguite e ammirate. Una notizia che stona con l’immagine pubblica costruita negli anni. Mentre il diretto interessato preferisce, almeno per il momento, non rilasciare dichiarazioni a riguardo, è corso in sua difesa Emiliano Novelli, preparatore atletico romano che ha seguito Can durante la lunga e intensa preparazione fisica per la serie Sandokan. Can Yaman e la droga, parla il preparatore atletico. 🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche: “Se Can Yaman assume droghe? Impossibile, non avrebbe mai retto il ritmo della preparazione per Sandokan. Davanti a me non prendeva nemmeno integratori, solo acqua”: parla il preparatore atletico Emiliano Novelli

