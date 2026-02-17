Calcio serie C il Perugia cambia lo staff | via vice allenatore e preparatore atletico

Dopo il pareggio contro il Carpi, il Perugia ha deciso di cambiare lo staff tecnico. La decisione deriva dai risultati recenti e dalla necessità di migliorare le prestazioni. Oggi, vice allenatore e preparatore atletico sono stati sollevati dai loro incarichi, mentre la squadra ha riposato. La scelta della società mira a rilanciare il percorso della squadra.

Nella giornata di oggi summit in società al termine del quale si è deciso di esonerare Ortolani e Cellio. Ecco chi li sostituirà La giornata successiva all'1-1 di Carpi è stata di riposo per la squadra, non certo per la dirigenza lo staff tecnico. Le parti si sono riunite per fare il punto della situazione e al termine del summit si è deciso di procedere al cambio di due figure professionali dello stesso staff. È terminata l'avventura al Perugia del secondo allenatore Gian Marco Ortolani e del preparatore atletico Stefano Cellio, la cui uscita dal club verrà ratificata nella giornata di domani.