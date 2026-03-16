Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore del Milan e attuale opinionista di Sky Sport, ha commentato la partita sottolineando che Leao non sarebbe stato sostituito e che, secondo lui, il giocatore era arrabbiato. Ha poi invitato il Milan a fare attenzione alle proprie scelte, puntando l'attenzione sui comportamenti in campo. Le sue parole sono state pronunciate durante una trasmissione sportiva.

Un k.o. che, di fatto, cancella il Milan dai giochi Scudetto e lo butta nuovamente in pasto alla bagarre per la conquista di un posto in Champions League che sembrava blindato dopo il successo nel derby contro l'Inter della scorsa settimana. “8 punti a 9 giornate dalla fine sono tanti. Se fossi in quella squadra lì comincerei a pensare a quelle che sono dietro”, ha detto Costacurta subito dopo Lazio-Milan. L'ex centrale del Milan di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, poi, ha commentato il nervosismo palesato da Rafael Leao nel momento della sua sostituzione, al 67', con Niclas Füllkrug. Costacurta non è sembrato essere d'accordo con la decisione di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Costacurta: “Milan, guardati dietro. Leao non l’avrei tolto. Per me era arrabbiato perché …”

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