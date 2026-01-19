Costacurta | Milan guardati dietro Se alcuni giocatori come Leao alzassero il livello e la qualità …

Alessandro Costacurta ha commentato la partita del Milan contro il Lecce, sottolineando l’importanza di migliorare il livello di alcuni giocatori chiave come Leao. L’ex difensore e opinionista di Sky Sport ha evidenziato come un incremento di qualità possa contribuire a rafforzare la squadra in vista delle prossime sfide. La vittoria di ieri sera ha confermato l’importanza di una crescita costante per il club.

Ieri sera, a 'San Siro', nel posticipo domenicale della 21^ giornata della Serie A 2025-2026, il Milan ha sconfitto per 1-0 il Lecce. La squadra di Massimiliano Allegri si è imposta su quella di Eusebio Di Francesco, dopo una partita in cui il portiere ospite ha parato di tutto, grazie a un gol di Niclas Füllkrug al 76'. Al termine del match, Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore del Milan e attualmente opinionista per 'Sky Sport', è intervenuto nel corso del 'Club' e ha commentato così l'esito della gara. "Io credo che il Milan debba continuare a guardarsi dietro, Allegri ha ragione in questo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it

