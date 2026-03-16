Il drone chiamato MQ-9 Reaper, noto anche come «dinosauro», ha ali di 20 metri, può volare a 480 kmh e garantisce una lunga autonomia. Valutato circa 34 milioni di euro, è progettato per operazioni in zone di guerra prive di aviazione civile. Recentemente, un esemplare italiano è stato distrutto in Kuwait durante una missione. Questo modello può trasportare carichi fino a 1 tonnellata.

Nella rapidissima sfida al cardiopalma della guerra dei droni, l’MQ-9 Reaper, noto anche come Predator B, rappresenta una sorta di dinosauro. Fu infatti disegnato e costruito dai tecnici dell’americana General Atomics nel 2000 e fatto decollare la prima volta a febbraio 2001. È il modello in dotazione all'Aeronautica militare italiana colpito e distrutto in Kuwait. Quando venne progettato e realizzato, c’era bisogno di un velivolo affidabile, robusto, che volasse per giornate intere e da grandi altezze con compiti di osservazione e monitoraggio del territorio. Questi tipi di droni vennero utilizzati subito e su larga scala dagli Stati Uniti e i loro alleati della Nato nelle guerre in Afghanistan e in Iraq. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Cos'è il drone «dinosauro» MQ-9 Reaper: ali da 20 metri, lunga autonomia e vola a 480 km orari. Valeva 34 milioni

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