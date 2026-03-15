Un drone militare MQ-9A Predator, utilizzato dal contingente italiano, è stato colpito nella base di Ali al Salem, in Kuwait, uno dei principali punti di appoggio della coalizione internazionale impegnata nelle operazioni di sicurezza in Medio Oriente. Il drone, dal costo di circa 35 milioni di euro, è stato colpito in una delle installazioni strategiche della regione.

Un drone militare MQ-9A Predator in dotazione al contingente italiano è stato colpito nella base di Ali al Salem, in Kuwait, uno degli hub principali della coalizione internazionale impegnata nelle operazioni di sicurezza in Medio Oriente. Il velivolo senza pilota, prodotto dalla società statunitense General Atomics, rappresentava uno degli assetti più importanti per le attività di intelligence, sorveglianza e ricognizione dell’Italia nell’area. Il valore stimato del sistema supera i 35 milioni di dollari, considerando non solo il velivolo ma anche i sensori avanzati, i sistemi di comunicazione e l’infrastruttura di controllo a terra. La... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cos'è il "Predator", drone italiano anti-Isis da 35 milioni colpito in Kuwait dall'Iran

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