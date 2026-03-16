Cortona torna la Mostra dei bovini di razza Chianina | a Fratticciola la 71ª edizione

A Cortona si svolge nuovamente la Mostra dei bovini di razza Chianina, con la 71ª edizione che si tiene a Fratticciola. L'evento vede la partecipazione di allevatori e appassionati provenienti da diverse zone, che arrivano per ammirare gli animali e partecipare alle esposizioni. La manifestazione si svolge nel fine settimana, attirando visitatori e operatori del settore.

Arezzo, 16 marzo 2026 – . Presentato il programma dell’appuntamento in programma sabato 21 e domenica 22 marzo. Anteprima convegno venerdì 20. È pronta a rinnovarsi una delle manifestazioni più radicate nella tradizione agricola della Valdichiana. A Fratticciola, nel territorio di Cortona, torna la Mostra dei bovini di razza Chianina, che nel 2026 raggiunge la 71ª edizione. L’appuntamento è in programma sabato 21 e domenica 22 marzo al Museo della Civiltà Contadina di Fratticciola, con un’anteprima venerdì 20 marzo dedicata ad un momento di riflessione sul futuro delle aree rurali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, torna la Mostra dei bovini di razza Chianina: a Fratticciola la 71ª edizione Articoli correlati Cortona, torna il concorso di illustrazioni dedicate al Vitellone di razza ChianinaArezzo, 12 gennaio 2026 – Cortona, torna il concorso di illustrazioni dedicate al Vitellone di razza Chianina. Montevarchi, il Carnevale dei Ragazzi celebra la 71ª edizione con un ricco calendario di iniziativeArezzo, 31 gennaio 2026 – Il Carnevale dei Ragazzi celebra la 71ª edizione con un ricco calendario di iniziative.