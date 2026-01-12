Cortona torna il concorso di illustrazioni dedicate al Vitellone di razza Chianina

A Cortona torna il concorso di illustrazioni dedicato al Vitellone di razza Chianina. L'iniziativa, giunta alla sua edizione, invita artisti e appassionati a esprimere la propria creatività attraverso rappresentazioni visive di questa razza bovina tipica della zona. L'evento si svolgerà nelle prossime settimane, offrendo un’occasione di approfondimento e valorizzazione di un patrimonio culturale e agricolo locale.

Arezzo, 12 gennaio 2026 – . Aperte le iscrizioni per gli studenti in vista della Mostra interprovinciale di Fratticciola. In vista della 71^ edizione della Mostra interprovinciale del Vitellone di Fratticciola, torna il Concorso di illustrazioni rivolto agli studenti degli istituti comprensivi Cortona 1 e Cortona 2. La scadenza per l'invio degli elaborati è il 10 marzo, le premiazioni si terranno sabato 21 marzo, alle ore 15, in occasione della manifestazione che si tiene al Museo della civiltà contadina. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Cortona insieme agli organizzatori dell'evento (Cortona Sviluppo e Associazione Il Carro).

