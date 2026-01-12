Coppa del Mondo sci di fondo Oberhof 2026 | programma orari tv streaming

La Coppa del Mondo di sci di fondo si avvicina alla tappa di Oberhof, in Germania, che si svolgerà nel fine settimana. Questo appuntamento rappresenta un momento cruciale, essendo il penultimo prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Di seguito, si trovano dettagli sul programma, gli orari, la copertura televisiva e le opzioni di streaming per seguire l’evento.

Torna in scena la Coppa del Mondo di sci di fondo, e lo fa a Oberhof: la città tedesca ospiterà un fine settimana particolarmente importante perché si tratta del penultimo prima delle Olimpiadi. Di qui in avanti, all’atto pratico, ben poco sarà lasciato al caso. Il weekend comincerà con una sprint a tecnica libera, che segnerà il ritorno della Coppa del Mondo nella città della Turingia dopo che, la scorsa annata, questa era uscita dal calendario. Si chiuderà, poi, con una 10 km con partenza a intervalli, stavolta a tecnica classica. Da vedere numerosissimi aspetti di ciò che si potrà anche raccontare quando si arriverà a Milano Cortina: certo è che mancheranno 20 giorni, nei fatti. 🔗 Leggi su Oasport.it

