Coppa del Mondo sci di fondo Goms 2026 | programma orari tv streaming

La Coppa del Mondo di sci di fondo Goms 2026 si avvicina al suo ultimo fine settimana, offrendo gare che anticipano le Olimpiadi di Milano-Cortina. Di seguito, il programma, gli orari, le modalità di visione in tv e streaming, per seguire gli eventi in modo chiaro e dettagliato.
Ultimo fine settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo in arrivo prima che le Olimpiadi si prendano l’intero palcoscenico. A Goms, in Svizzera, si ritorna dopo due anni e c’è tanta curiosità per rivedere all’opera alcuni big in quello che è davvero il tocco finale prima della rassegna a cinque cerchi. Si arriva al punto chiave con una serie di segnali positivi in casa Italia, anche se andranno riconfermati alla presenza di un più ampio novero di nomi di spicco (Klaebo, ma non solo). Particolare attenzione a tutto il fine settimana, considerate anche le varie situazioni in chiave azzurra che meriteranno un approfondimento in ragione delle fondate possibilità, se non di arrivare a medaglia, di fare quantomeno dei risultati di un certo valore. 🔗 Leggi su Oasport.it
La Coppa del Mondo di sci di fondo si avvicina alla tappa di Oberhof, in Germania, che si svolgerà nel fine settimana. Questo appuntamento rappresenta un momento cruciale, essendo il penultimo prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Di seguito, si trovano dettagli sul programma, gli orari, la copertura televisiva e le opzioni di streaming per seguire l’evento.
