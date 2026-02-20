A Lanciano il convegno Oltre il dolore | nuove frontiere nella ricerca sulla fibromialgia
Il convegno nazionale scientifico, organizzato dal Rotary club Lanciano Costa dei trabocchi, si svolgerà sabato 21 febbraio a Palazzo degli Studi Il Rotary club Lanciano Costa dei Trabocchi organizza per sabato 21 febbraio, dalle ore 10 (registrazione partecipanti ore 9.30) a Palazzo degli Studi di Lanciano, il convegno nazionale scientifico dal titolo “Oltre il dolore: nuove frontiere nella ricerca sulla fibromialgia”, che vedrà il patrocinio Cfu Italia, Asfi, Federfarma Chieti, Ordine dei farmacisti di Chieti oltre che del Consorzio universitario di Lanciano. L'evento prenderà l’avvio con i saluti istituzionali e l'introduzione ai lavori portati dalla presidente del club Barbara Rosati a cui seguiranno le relazioni dei numerosi esperti che interverranno sino al pomeriggio.🔗 Leggi su Chietitoday.it
