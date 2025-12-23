Agliana scoperto un focolaio di influenza aviaria
Pistoia, 23 dicembre 2025 – Ad Agliana è stato scoperto un focolaio di influenza aviaria di piccole dimensioni in un allevamento domestico di polli. Lo fa sapere la Regione Toscana comunicando che il dipartimento di prevenzione della Asl Toscana centro “ha preso in carico la problematica e sta adottando tutte le misure necessarie previste dalle indicazioni ministeriali, in collaborazione con gli altri enti preposti”. I comportamenti da adottare. La Regione ricorda che i casi di trasmissione all'uomo sono molto rari, ma è importante adottare alcuni comportamenti corretti per ridurre i rischi e contribuire alla prevenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
