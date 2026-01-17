Sicurezza sul lavoro sei cantieri sospesi nel Comasco | oltre 200 mila euro tra multe e ammende

In provincia di Como, i controlli dei carabinieri sul rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri hanno portato a sanzioni per oltre 200 mila euro. L’attività ha evidenziato problematiche di irregolarità e carenze, con alcune sospensioni operative. Un’attenzione costante che mira a garantire condizioni di lavoro più sicure e conformi alle normative vigenti, contribuendo alla tutela dei lavoratori e alla legalità nel settore edile.

Controlli serrati in tutta la provincia di Como contro lavoro irregolare e carenze nei cantieri. I carabinieri tracciano un bilancio fatto di numeri concreti, tra sanzioni, sospensioni e un dato che, sul fronte del lavoro nero, sorprende in positivo. L’azione di contrasto ha portato a partire da settembre 2025 all’adozione di 6 provvedimenti di sospensione dell’attività nei confronti di altrettanti cantieri, dove sono state riscontrate gravi inadempienze in materia di sicurezza tali da mettere seriamente a rischio l’incolumità dei lavoratori. Nel corso dei controlli sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 75 mila euro, mentre le ammende penali hanno superato i 126 mila euro. 🔗 Leggi su Quicomo.it

