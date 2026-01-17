Sicurezza sul lavoro sei cantieri sospesi nel Comasco | oltre 200 mila euro tra multe e ammende
In provincia di Como, i controlli dei carabinieri sul rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri hanno portato a sanzioni per oltre 200 mila euro. L’attività ha evidenziato problematiche di irregolarità e carenze, con alcune sospensioni operative. Un’attenzione costante che mira a garantire condizioni di lavoro più sicure e conformi alle normative vigenti, contribuendo alla tutela dei lavoratori e alla legalità nel settore edile.
Controlli serrati in tutta la provincia di Como contro lavoro irregolare e carenze nei cantieri. I carabinieri tracciano un bilancio fatto di numeri concreti, tra sanzioni, sospensioni e un dato che, sul fronte del lavoro nero, sorprende in positivo. L’azione di contrasto ha portato a partire da settembre 2025 all’adozione di 6 provvedimenti di sospensione dell’attività nei confronti di altrettanti cantieri, dove sono state riscontrate gravi inadempienze in materia di sicurezza tali da mettere seriamente a rischio l’incolumità dei lavoratori. Nel corso dei controlli sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 75 mila euro, mentre le ammende penali hanno superato i 126 mila euro. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: "Un lavoratore in nero su due": sospesi cantieri e attività commerciale con oltre 10 mila euro di sanzioni
Leggi anche: Sicurezza urbana nella zona della stazione, lavori di riqualificazione per oltre 200 mila euro
Badge digitale di cantiere: come funziona dal 2026 il tesserino di riconoscimento; Il Decreto Sicurezza sul Lavoro è legge; Il Dl sicurezza è legge: formazione, controlli e vigilanza in primo piano; SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: LEGGE 198/2025 E IMPATTO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI.
Sicurezza nei cantieri: digitalizzazione e innovazione le nuove parole d'ordine - La sicurezza sul lavoro rappresenta oggi uno dei temi più urgenti per il settore delle costruzioni. alternativasostenibile.it
Cantieri irregolari e lavoro nero in Lombardia: solo nel Comasco 6 sospesi e sanzioni per oltre 200mila euro - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Como, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), ha tracciato il bilancio di un’intensa attività di vigilanza iniziata a settembre 2025. comozero.it
Lavoro nero: sei irregolari su 7 in un cantiere edile - Su 7 lavoratori 6 erano in nero: della Stazione di Catania Piazza Dante, con il supporto del Nucleo Ispettorato del lavoro di Catania Nil, li hanno trovati in un cantiere edile per la ristrutturazione ... grandangoloagrigento.it
CATANIA – BANDI ASP: CONCORSI SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER SCUOLE SUPERIORI E MEDIE L’Asp di Catania ha pubblicato i bandi della seconda edizione del concorso “La Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lav - facebook.com facebook
Al lavoro per un nuovo Decreto Sicurezza. Legalità e protezione dei cittadini non sono slogan, ma impegni concreti. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.