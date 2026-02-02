Roma | controlli movida arrestato un giovane e sanzionate 4 attivita’ commerciali

Nel weekend, i Carabinieri di Roma Parioli hanno intensificato i controlli nelle zone della movida. Durante le verifiche, hanno arrestato un giovane e sanzionato quattro attività commerciali. Le forze dell’ordine hanno voluto assicurare più sicurezza e ordine nelle aree più affollate della capitale.

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della compagnia di Roma Parioli hanno condotto un ampio servizio di controllo del territorio nelle aree di competenza, particolarmente interessate dal fenomeno della movida. Questa operazione si è svolta seguendo le linee strategiche stabilite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Arresto di un sospetto per furto. Durante le attività di controllo, i Carabinieri hanno ricevuto la denuncia di furto di uno smartphone da parte di una giovane di 23 anni. Grazie a un’efficace azione investigativa, sono riusciti a individuare e arrestare un 24enne romeno, privo di fissa dimora e con precedenti penali, in via Giovanni da Procida, nei pressi di piazza Bologna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

A Colleferro, operazioni di controllo hanno portato alla denuncia di tre individui e alla segnalazione di altre tre.

